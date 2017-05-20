Гол Самодина принес «Енисею» победу над «Нефтехимиком»
Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Енисея».
Единственный мяч на 86-й минуте забил Сергей Самодин.
«Енисей» с 63 очками занял третье место и сыграет в стыковых матчах за выход в РФПЛ.
«Нефтехимик»
вылетел из ФНЛ с последнего места, у него 27 очков.
ФНЛ
38-й тур
Матч
Нефтехимик - Енисей - 0:2 (0:0)
Голы
Самодин 86 (0:1). Самодин 90 (0:2).
Состав
Нефтехимик: Книга, Сурков, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Воронкин, Маляка, Муллин (Пытлев, 80), Бабырь, Гелоян (Тараканов, 77), Матяш (Галиакберов, 60)
Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Тен (Саркисов, 46), Кичин, Камеш (Малоян, 83), Иванов (Фатуллаев, 85), Алиев, Ланин, Самодин, Козлов (Семакин, 75)
Предупреждения:
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция