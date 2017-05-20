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Гол Самодина принес «Енисею» победу над «Нефтехимиком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Енисея».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Сергей Самодин.

«Енисей» с 63 очками занял третье место и сыграет в стыковых матчах за выход в РФПЛ.

«Нефтехимик» вылетел из ФНЛ с последнего места, у него 27 очков.

ФНЛ

38-й тур

Матч

Нефтехимик - Енисей - 0:2 (0:0)

Голы

Самодин 86 (0:1). Самодин 90 (0:2).

Состав

Нефтехимик: Книга, Сурков, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Воронкин, Маляка, Муллин (Пытлев, 80), Бабырь, Гелоян (Тараканов, 77), Матяш (Галиакберов, 60)

Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Тен (Саркисов, 46), Кичин, Камеш (Малоян, 83), Иванов (Фатуллаев, 85), Алиев, Ланин, Самодин, Козлов (Семакин, 75)

Предупреждения:

нет - Кичин, 42; Саркисов, 90

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

20 мая 12:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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