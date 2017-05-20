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Виталий Мутко: Конкретных претензий к нашим спортсменам по вопросам допинга нет, есть глобальные обвинения

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал об изменениях в организации и работе РУСАДА.

- Я считаю, что это тот критерий (полная независимость РУСАДА), который дает дополнительный шанс на участие нашей сборной в Олимпийских играх. Каких-то конкретных претензий к нашим спортсменам нет, есть глобальные обвинения. Наша организация сделает много допинг-проб, у наших спортсменов будет по три-четыре сданных пробы, уже перед Олимпиадой у каждого возникнет свое досье.

Сейчас все федерации зимних видов спорта обратились в международные федерации с инициативой проверять спортсменов хоть каждый день, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года.




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