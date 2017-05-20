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«Динамо» и «Тосно» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились команды ФНЛ, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ. Ранее стало известно, что напрямую в высший дивизион вышли «Динамо» и «Тосно».

«Динамо» заняло первое место. На данный момент у команды 87 очков. Если динамовцы доведут до победы матч с «Тюменью» (2:0) по ходу первого тайма, у них будет 90 очков. «Тосно» перед заключительным туром идет вторым с 72 очками. Две лучшие команды получили право играть в РФПЛ в следующем сезоне. 

Третье место с 63 очками занял «Енисей». «СКА-Хабаровск» набрал 57 очков и стал четвертым. Эти команды сыграют в стыковых матчах за право выйти в РФПЛ.

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