«Динамо» и «Тосно» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах

Определились команды ФНЛ, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ. Ранее стало известно, что напрямую в высший дивизион вышли «Динамо» и «Тосно».

«Динамо» заняло первое место. На данный момент у команды 87 очков. Если динамовцы доведут до победы матч с «Тюменью» (2:0) по ходу первого тайма, у них будет 90 очков. «Тосно» перед заключительным туром идет вторым с 72 очками. Две лучшие команды получили право играть в РФПЛ в следующем сезоне.

Третье место с 63 очками занял «Енисей». «СКА-Хабаровск» набрал 57 очков и стал четвертым. Эти команды сыграют в стыковых матчах за право выйти в РФПЛ.