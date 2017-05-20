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Александр Горшков: ЦСКА сделает все, чтобы не потерять очки в матче против «Анжи»

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов.

- У ЦСКА больше шансов попасть в Лигу чемпионов, потому что они сейчас опережают «Зенит». У петербуржцев не все зависит от них самих. В футболе все возможно, но ЦСКА сделает все, чтобы не потерять очки в игре с «Анжи», - сказал Горшков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» после 29 игр занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. У ЦСКА, идущего на втором месте, на одно очко больше. 

Матч 30-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 21 мая и начнется в 15:00. Встреча ЦСКА и «Анжи» состоится в это же время. «Советский спорт проведет текстовую трансляцию.

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