Рафаил Ишматов: Тревоги за матч с канадцами нет, все будет нормально
Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился ожиданиями от полуфинала Канада - Россия на чемпионате мира-2017.
– Тревоги за сегодняшний матч нет. Я думаю, все будет нормально и мы победим. Тем более у сборной России нет серьезных проблем.
Но хоккей – это все-таки игра, и каждый раз непонятно, что получится в итоге. Фаворита в этом матче нет! На льду будет просто стечение обстоятельств, и самые разные факторы повлияют на успех, – цитирует Ишматова «Газета.ру».
Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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