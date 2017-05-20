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Пранделли заменил Петреску на посту главного тренера «Аль-Насра»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил клуб «Аль-Наср» (Дубай, ОАЭ). Ранее пост главного тренера занимал румын Дан Петреску.

Как сообщает Football Italia, назначение Пранделли подтвердил президент «Аль-Насра» Шейх Хамдан бин Рашил аль Мактум. Предыдущим клубом итальянского специалиста был «Галатасарай», который он покинул в декабре 2016 года.

Также отмечается, что 59-летний итальянец будет тренировать «Аль-Наср» на протяжении следующего сезона.

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