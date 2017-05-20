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Олег Терехин: Черчесов и Рахимов задачу «Терека» не выполнили

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий «Терека» Олег Терехин поделился своим мнением о нынешнем положении клуба.

- Перед «Тереком» в последнее время стоит задача попасть в еврокубки или выйти в финал Кубка России. Что Черчесов эту задачу не выполнил, что Рахимов. Наверное, руководители «Терека» хотят что-то менять.

Пусть Кононов начнет, а потом посмотрим, получится у него там или не получится. Как сейчас можно судить об этом? В футболе главный показатель – результат. Многое будет зависеть от того, какая трансферная политика будет проведена клубом, какие задачи будут поставлены, - рассказал Терехин в интервью порталу «Евро-футбол.ру».

В данный момент «Терек» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Матч

Крылья Советов - Терек

Место и дата

21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция





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