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«Спартак» обыграл «Арсенал» и стал победителем молодежного первенства России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 30-го тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Спартаком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Спартака».

Первый мяч на 28-й минуте забил Егор Никулин. Второй гол в активе Ильи Мазурова.

«Спартак» набрал 68 очков и стал победителем турнира, опередив на два очка ЦСКА, ставший вторым. «Арсенал» на девятом месте – 33 очка.

Напомним, что первая команда «Спартака» в нынешнем сезоне стала чемпионом России.

Молодежное первенство

30-й тур

Матч

Арсенал (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)

Голы

Никулин 28 (0:1). Мазуров 85 (0:2).

Состав

Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Норматов, Осипов, Рукас, Борисов, Потапов, Буранов, Мингазов, Аджоев, Лобзин, Изотов

Спартак (мол): Терешкин, Рассказов, Красильниченко, Миронов, Мамин, Никулин (Мазуров, 69), Ломовицкий, Цыганков, Володкин, Бабаев, Самбу

Предупреждения:

Потапов, 21; Потапов, 21; Норматов, 70; Рукас, 74 - Цыганков, 51

Судья:

Михаил Буховец (Россия)

Место и дата

20 мая 13:00, Арсенал, Онлайн-трансляция

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