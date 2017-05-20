«Спартак» обыграл «Арсенал» и стал победителем молодежного первенства России
Матч
последнего, 30-го тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Спартаком»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Спартака».
Первый мяч на 28-й минуте забил Егор Никулин. Второй гол в активе Ильи Мазурова.
«Спартак» набрал 68 очков и стал победителем турнира, опередив на два очка ЦСКА, ставший вторым. «Арсенал» на девятом месте – 33 очка.
Напомним, что первая команда «Спартака» в нынешнем сезоне стала чемпионом России.
Молодежное первенство
30-й тур
Матч
Арсенал (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Никулин 28 (0:1). Мазуров 85 (0:2).
Состав
Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Норматов, Осипов, Рукас, Борисов, Потапов, Буранов, Мингазов, Аджоев, Лобзин, Изотов
Спартак (мол): Терешкин, Рассказов, Красильниченко, Миронов, Мамин, Никулин (Мазуров, 69), Ломовицкий, Цыганков, Володкин, Бабаев, Самбу
Предупреждения:
Потапов, 21; Потапов, 21; Норматов, 70; Рукас, 74 - Цыганков, 51
Судья:
Михаил Буховец (Россия)
Место и дата
20 мая 13:00, Арсенал, Онлайн-трансляция