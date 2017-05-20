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Роман Дворянкин: Рассматриваю новый эпизод True Sight как плевок в лицо игрокам Virtus.pro

Комментарии

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.

«Вчера эпизод вышел на экраны. С точки зрения монтажа, эмоционального накала и контента — это просто бомба. Очень круто, что Valve позволяет болельщикам вот так заглянуть за кулисы, нам самим фильм реально помог лучше понять, как же проходили пики на пятой карте с точки зрения наших соперников, например. Тем не менее, к фильму есть ряд ключевых претензий:

- Получилось ровно то, что я писал выше: матерящиеся и курящие русские и вежливая интернациональная команда. Обратите внимание, в эпизоде практически отсутствуют сцены из курилки OG, куда их игроки шли сразу после карт и где выплёскивали основные эмоции. У нас такие сцены присутствуют постоянно.

- Монтаж происходящего в кабинках. Могу вам открыть небольшой секрет: Вова Миненко [No[o]ne] —  один из самых спокойных игроков в команде. Из фильма кажется, что он в постоянном тильте, нагоняет панику на остальную команду.

- Голливудская драматургия — это здорово, мы все её любим. Но когда сюжетная линия строится вокруг того, как  Ana неудачно сыграл одну карту, вся команда его поддержала и он выдал потрясающий перформанс, который и принёс им титул, а мы только стояли в курилке и под маты ArtStyle говорили о том, какие мы сильные, — это называется искажением действительности.

Фильм получился отличный, но неправдоподобный. Не буду говорить за ребят, но я рассматриваю его как плевок в лицо игрокам, которые в этой ситуации оказались крайними, выставленными в негативном свете. Мы для себя сделали соответствующие выводы из этой ситуации: теперь к запрету на публикацию тимспиков польского состава добавится ещё и состав по «Доте». Я со своей стороны надеюсь, что эта история не была ответом Valve на нашу публичную критику организации турнира за пару дней до финала».

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