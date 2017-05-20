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«Динамо» в заключительном матче в ФНЛ обыграло «Тюмень»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей оба мяча забил Фатош Бечирай. «Динамо» набрало 90 очков и стало победителем турнира, завоевав путевку в РПФЛ. У «Тюмени» 53 очка и девятое место.

ФНЛ

38-й тур

Матч

Тюмень - Динамо - 0:2 (0:2)

Голы

Бечирай 2 (0:1). Бечирай 4 (0:2).

Состав

Тюмень: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Гузь, Кленкин (Пустозеров, 90), Рябокобыленко, Теленков, Чудин (Шляпкин, 53), Чуканов, Мамтов

Динамо: Нарубин, Рыков, Козлов (Белоруков, 46), Терехов С. (Калугин, 46), Хольмен, Сапета, Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Бечирай (Луценко, 72), Панченко

Предупреждения:

Гузь, 28 - Сапета, 25; Соснин, 90

Судья:

Евгений Кукуляк (Россия)

Место и дата

20 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция


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