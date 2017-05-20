«Динамо» в заключительном матче в ФНЛ обыграло «Тюмень»
Матч последнего,
38-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Динамо» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».
В составе победителей оба мяча забил Фатош Бечирай. «Динамо» набрало 90 очков и стало победителем турнира, завоевав путевку в РПФЛ. У «Тюмени» 53 очка и девятое место.
ФНЛ
38-й тур
Матч
Голы
Бечирай 2 (0:1). Бечирай 4 (0:2).
Состав
Тюмень: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Гузь, Кленкин (Пустозеров, 90), Рябокобыленко, Теленков, Чудин (Шляпкин, 53), Чуканов, Мамтов
Динамо: Нарубин, Рыков, Козлов (Белоруков, 46), Терехов С. (Калугин, 46), Хольмен, Сапета, Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Бечирай (Луценко, 72), Панченко
Предупреждения:
Гузь, 28 - Сапета, 25; Соснин, 90
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
20 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция
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