Назван состав сборной России на матч с Канадой
Официальный сайт ФХР опубликовал состав сборной России на полуфинал чемпионата мира против команды Канады.
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Валерий Ничушкин;
Виктор Антипин - Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов – Никита Кучеров;
Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Сергей Плотников - Владимир Ткачев - Александр Барабанов, Владислав Наместников.
Матч начнется в Кельне в 16:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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