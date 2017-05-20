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Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? У нас все равны

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о Сергее Карасеве.

– Сообщают, что арбитры ФИФА Сергей Карасев, Виталий Мешков и Сергей Иванов следующий сезон могут начать в ФНЛ. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
– Уже комментировал эти вещи: не читайте статьи некоторых журналистов до обеда, – говорит Будогосский.

– То есть перевода вышеперечисленных арбитров в ФНЛ на следующий сезон точно не произойдет?
– Есть хорошее выражение: никогда не говори «никогда». У нас может быть все. Но при этом все арбитры находятся в едином правом поле. Если кто-то будет снижать качество своей работы, то у нас есть право на какой-то срок перевести такого арбитра на этаж ниже. На основании нормативных документов, которые есть в департаменте судейства. Эти документы опубликованы на сайте referee.ru. Можете зайти и ознакомиться. Поэтому повторю: если что-то и будет делаться, то в полном соответствии с нормативными документами и решениями контрольно-квалификационной комиссии. Более того, сезон еще не закончен. Ставить телегу впереди лошади я бы не стал. Нужно провести еще один тур. Потом – стыковые матчи.

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