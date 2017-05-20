Халеп обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Риме
Матч 1/2
финала турнира WTA в Риме (Италия) между румынкой Симоной Халеп и
голландкой Кики Бертенс завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет
матча – 7:5, 6:1 в пользу Халеп.
Матч продолжался
один час и 17 минут. Бертенс сделала два эйса при двух двойных ошибках, у Халеп
в этих показателях значится ноль.
В финале Халеп сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и испанкой Гарбинье Мугурусой.
Рим
(Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Халеп С. (Румыния) - Бертенс К. (Голландия) - 7:5, 6:1
Место и дата
20 мая 13:00, , Онлайн-трансляция
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