Андрей Будогосский: Мы серьезном рассчитываем на Еськова

Глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский – об Алексее Еськове.

– Почему перестал получать назначения Алексей Еськов, работой которого на матче «Зенит» – «Урал» (2:0), как я понял, департамент в целом был доволен?

– После таких стрессовых ситуаций очень важно дать судьей прийти в себя. Мы разговаривали с ним, и он попросил дать ему возможность психологически восстановиться. Все-таки игра была непростая с точки зрения принятия решений. И, представьте, если бы после такого матча он снова попал в стрессовую ситуацию. Мы пошли ему навстречу, дали передохнуть. Сейчас он готовиться к следующему сезону. Что касается игры «Зенит» - «Урал», то количество удалений не влияет на оценку работы арбитра. Да, момент необычный, но это футбол, в котором есть вопросы и дисциплины игроков. Я верю в Еськова. Он арбитр ФИФА, входит в международную группу. Следующая ступень – это уже элитная группа судей. Поэтому мы на него серьезно рассчитываем. Такими кадрами разбрасываться непозволительно, – говорит Будогосский.