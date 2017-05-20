Александр Бубнов: «Спартак» должен обыгрывать «Арсенал» в любом состоянии
Футбольный
эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между
«Арсеналом» и «Спартаком». Он считает, что московский клуб одержит победу.
«Прогноз: 0:1. Чемпион должен обыгрывать аутсайдера в любом состоянии. Ротированный состав красно-белых будет мотивирован, как и стартовый. «Арсеналу» нужнее, но «Спартак» класснее даже не в привычном стартовом сочетании», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится 21 мая и начнется в 15:00 по Москве.
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