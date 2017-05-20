Майк Кинэн: Знарок подготовит что-то особенное для канадцев
Бывший тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился соображениями о полуфинале чемпионата мира-2017.
- Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире. Могу сказать, что это будет крайне упорная встреча. Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной. Сейчас у них более молодая команда.
Знарок – хороший тренер. Он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина. Я уверен, сегодня он подготовит что- то особенное для канадцев.
Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную – игроков из НХЛ или из КХЛ, - цитирует Кинэна агентство ТАСС.
Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.
Матч
Канада - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция