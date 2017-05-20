Александр Бубнов: Каким бы мотивированным не был «Анжи», класс ЦСКА выше

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Анжи». Он считает, что победу одержат московские армейцы.

«Прогноз: 1:0. Ставлю на ЦСКА. На кону путевка в Лигу чемпионов, и армейцы выше классом, каким бы мотивированным ни был «Анжи», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч ЦСКА – «Анжи» состоится 21 мая и начнется в 15:00 по Москве.