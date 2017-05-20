Александр Бубнов: Каким бы мотивированным не был «Анжи», класс ЦСКА выше
Футбольный
эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между
ЦСКА и «Анжи». Он считает, что победу одержат московские армейцы.
«Прогноз: 1:0. Ставлю на ЦСКА. На кону путевка в Лигу чемпионов, и армейцы выше классом, каким бы мотивированным ни был «Анжи», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч ЦСКА – «Анжи» состоится 21 мая и начнется в 15:00 по Москве.
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