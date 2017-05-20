«Нефтехимик», «Спартак-Нальчик», «Сокол», «Мордовия» и «Луч-Энергия» вылетели из ФНЛ
Завершились
пять матчей последнего, 38-го тура первенства ФНЛ. По их итогам определились
все команды, которые вылетают во второй дивизион.
Напомним, что ранее потерял шансы на выживание в ФНЛ «Нефтехимик». Команда с 27 очками заняла последнее место. 19-е место с 38 очками занял «Спартак-Нальчик». На очко больше у «Сокола», который стал 18-м. «Мордовия» стала 17-й с 40 очками. «Луч-Энергия» стала 16-й с 42 очками. Все эти команды покидают второй дивизион.
Отметим, что «Луч-Энергия» уступил «Сибири», «Балтике» и «Волгарю» (у которого матч в запасе), по дополнительным показателям. Эти команды также набрали 42, но сумели сохранить прописку.
ФНЛ
38-й тур
Матч
Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1)
Голы
Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев, Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)
Предупреждения:
Качан, 56; Магаль, 72 - Тимофеев, 39; Кутин, 57
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Мордовия - Луч-Энергия - 1:1 (0:0)
Голы
Килин 49 (0:1). Алхазов 66 (1:1 - пен.).
Состав
Мордовия: Леонов, Навлётов, Лебедев, Осипов, Сабитов, Багаев, Иванов, Деобальд, Игнатович, Петров, Сысуев
Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Гриднев, Машнев, Пономаренко, Килин, Ребко, Гордиенко
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Кубань - Спартак-Нальчик - 3:1 (2:0)
Голы
Маляров 4 (1:0). Лобкарёв 16 (2:0). Маляров 60 (3:0). Бажев 90 (3:1 - пен.).
Состав
Кубань: Помазан, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров, Алейник, Якуба, Коновалов, Гогниев
Спартак-Нальчик: Антипов, Тебердиев, Мурачёв, Дашаев, Дроздов, Макоев, Ахриев, Бажев, Богатырёв, Каркаев, Тлупов
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Погребняк 5 (0:1). Евсеев 54 (0:2). Крапухин 90 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Ходырев, Магадиев, Васянович, Пасько, Семёнов, Паштов, Мануковский, Романенко, Дудолев, Платика
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Карпов, Вяткин, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов, Рязанцев, Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)
Предупреждения:
Ходырев, 31 - нет
Удаления:
Ходырев, 31 - нет
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Крючков 72 (0:1).
Состав
Шинник: Яшин, Ндри, Евсеев (Царикаев, 46), Цховребов, Гоцук, Чистяков, Нетфуллин, Султонов (Лаук, 69), Подоляк (Белов, 61), Земсков (Ослоновский, 76), Низамутдинов
Балтика: Фролов Е., Концедалов, Тимошин, Крючков, Почивалин, Малеев, Каленкович, Шешуков, Цимбал, Сердюк, Гафар
Предупреждения:
Евсеев, 26 - Крючков, 13; Цимбал, 50
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Шинник, Онлайн-трансляция