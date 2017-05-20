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«Нефтехимик», «Спартак-Нальчик», «Сокол», «Мордовия» и «Луч-Энергия» вылетели из ФНЛ

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились пять матчей последнего, 38-го тура первенства ФНЛ. По их итогам определились все команды, которые вылетают во второй дивизион.

Напомним, что ранее потерял шансы на выживание в ФНЛ «Нефтехимик». Команда с 27 очками заняла последнее место. 19-е место с 38 очками занял «Спартак-Нальчик». На очко больше у «Сокола», который стал 18-м. «Мордовия» стала 17-й с 40 очками. «Луч-Энергия» стала 16-й с 42 очками. Все эти команды покидают второй дивизион.

Отметим, что «Луч-Энергия» уступил «Сибири», «Балтике» и «Волгарю» (у которого матч в запасе), по дополнительным показателям. Эти команды также набрали 42, но сумели сохранить прописку.

ФНЛ

38-й тур 

Матч

Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1)

Голы

Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев

Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев, Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)

Предупреждения:

Качан, 56; Магаль, 72 - Тимофеев, 39; Кутин, 57

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Мордовия - Луч-Энергия - 1:1 (0:0)

Голы

Килин 49 (0:1). Алхазов 66 (1:1 - пен.).

Состав

Мордовия: Леонов, Навлётов, Лебедев, Осипов, Сабитов, Багаев, Иванов, Деобальд, Игнатович, Петров, Сысуев

Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Гриднев, Машнев, Пономаренко, Килин, Ребко, Гордиенко

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Старт, Онлайн-трансляция

Матч

Кубань - Спартак-Нальчик - 3:1 (2:0)

Голы

Маляров 4 (1:0). Лобкарёв 16 (2:0). Маляров 60 (3:0). Бажев 90 (3:1 - пен.).

Состав

Кубань: Помазан, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров, Алейник, Якуба, Коновалов, Гогниев

Спартак-Нальчик: Антипов, Тебердиев, Мурачёв, Дашаев, Дроздов, Макоев, Ахриев, Бажев, Богатырёв, Каркаев, Тлупов

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Кубань, Онлайн-трансляция

Матч

Сокол - Зенит-2 - 0:3 (0:1)

Голы

Погребняк 5 (0:1). Евсеев 54 (0:2). Крапухин 90 (0:3).

Состав

Сокол: Фёдоров, Ходырев, Магадиев, Васянович, Пасько, Семёнов, Паштов, Мануковский, Романенко, Дудолев, Платика

Зенит-2: Бабурин, Чернов, Карпов, Вяткин, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов, Рязанцев, Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)

Предупреждения:

Ходырев, 31 - нет

Удаления:

Ходырев, 31 - нет

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Шинник - Балтика - 0:1 (0:0)

Голы

Крючков 72 (0:1).

Состав

Шинник: Яшин, Ндри, Евсеев (Царикаев, 46), Цховребов, Гоцук, Чистяков, Нетфуллин, Султонов (Лаук, 69), Подоляк (Белов, 61), Земсков (Ослоновский, 76), Низамутдинов

Балтика: Фролов Е., Концедалов, Тимошин, Крючков, Почивалин, Малеев, Каленкович, Шешуков, Цимбал, Сердюк, Гафар

Предупреждения:

Евсеев, 26 - Крючков, 13; Цимбал, 50

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Шинник, Онлайн-трансляция

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