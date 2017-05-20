«Нефтехимик», «Спартак-Нальчик», «Сокол», «Мордовия» и «Луч-Энергия» вылетели из ФНЛ

Завершились пять матчей последнего, 38-го тура первенства ФНЛ. По их итогам определились все команды, которые вылетают во второй дивизион.

Напомним, что ранее потерял шансы на выживание в ФНЛ «Нефтехимик». Команда с 27 очками заняла последнее место. 19-е место с 38 очками занял «Спартак-Нальчик». На очко больше у «Сокола», который стал 18-м. «Мордовия» стала 17-й с 40 очками. «Луч-Энергия» стала 16-й с 42 очками. Все эти команды покидают второй дивизион.

Отметим, что «Луч-Энергия» уступил «Сибири», «Балтике» и «Волгарю» (у которого матч в запасе), по дополнительным показателям. Эти команды также набрали 42, но сумели сохранить прописку.

ФНЛ

38-й тур

Матч Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1) Голы Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1). Состав Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев, Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74) Предупреждения: Качан, 56; Магаль, 72 - Тимофеев, 39; Кутин, 57 Судья: Станислав Васильев (Россия) Место и дата 20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч Мордовия - Луч-Энергия - 1:1 (0:0) Голы Килин 49 (0:1). Алхазов 66 (1:1 - пен.). Состав Мордовия: Леонов, Навлётов, Лебедев, Осипов, Сабитов, Багаев, Иванов, Деобальд, Игнатович, Петров, Сысуев Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Гриднев, Машнев, Пономаренко, Килин, Ребко, Гордиенко Судья: Игорь Панин (Россия) Место и дата 20 мая 14:00, Старт, Онлайн-трансляция

Матч Кубань - Спартак-Нальчик - 3:1 (2:0) Голы Маляров 4 (1:0). Лобкарёв 16 (2:0). Маляров 60 (3:0). Бажев 90 (3:1 - пен.). Состав Кубань: Помазан, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров, Алейник, Якуба, Коновалов, Гогниев Спартак-Нальчик: Антипов, Тебердиев, Мурачёв, Дашаев, Дроздов, Макоев, Ахриев, Бажев, Богатырёв, Каркаев, Тлупов Судья: Василий Казарцев (Россия) Место и дата 20 мая 14:00, Кубань, Онлайн-трансляция