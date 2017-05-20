«Зенит-2» обыграл «Сокол» и остался в ФНЛ
В матче 38-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл саратовский «Сокол» со счетом 3:0 и обеспечил себе место в ФНЛ на сезон-2017/2018.
В составе сине-бело-голубых по голу забили Кирилл Погребняк, Алексей Евсеев и Станислав Крапухин.
На 28-й минуте судья удалил защитника «Сокола» Антона Ходырева за грубую игру.
Напомним, по итогам первенства в РФПЛ напрямую прошли «Динамо» и «Тосно», в стыковых матчах сыграют «Енисей» и «СКА-Хабаровск».
В ПФЛ вылетели «Нефтехимик», «Сокол», «Спартак-Нальчик», «Мордовия» и «Луч-Энергия».
По итогам 38 туров «Зенит-2» финишировал на 12-м месте с 43 очками.
Матч
Голы
Погребняк 5 (0:1). Евсеев 54 (0:2). Крапухин 90 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Ходырев, Магадиев, Васянович, Пасько, Семёнов, Паштов, Мануковский, Романенко, Дудолев, Платика
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Карпов, Вяткин, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов, Рязанцев, Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)
Предупреждения:
Ходырев, 31 - нет
Удаления:
Ходырев, 31 - нет
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция