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«Зенит-2» обыграл «Сокол» и остался в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 38-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл саратовский «Сокол» со счетом 3:0 и обеспечил себе место в ФНЛ на сезон-2017/2018.

В составе сине-бело-голубых по голу забили Кирилл Погребняк, Алексей Евсеев и Станислав Крапухин.

На 28-й минуте судья удалил защитника «Сокола» Антона Ходырева за грубую игру.

Напомним, по итогам первенства в РФПЛ напрямую прошли «Динамо» и «Тосно», в стыковых матчах сыграют «Енисей» и «СКА-Хабаровск».

В ПФЛ вылетели «Нефтехимик», «Сокол», «Спартак-Нальчик»,  «Мордовия» и  «Луч-Энергия».

По итогам 38 туров «Зенит-2» финишировал на 12-м месте с 43 очками.

Матч

Сокол - Зенит-2 - 0:3 (0:1)

Голы

Погребняк 5 (0:1). Евсеев 54 (0:2). Крапухин 90 (0:3).

Состав

Сокол: Фёдоров, Ходырев, Магадиев, Васянович, Пасько, Семёнов, Паштов, Мануковский, Романенко, Дудолев, Платика

Зенит-2: Бабурин, Чернов, Карпов, Вяткин, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов, Рязанцев, Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)

Предупреждения:

Ходырев, 31 - нет

Удаления:

Ходырев, 31 - нет

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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