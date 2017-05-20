«Зенит-2» обыграл «Сокол» и остался в ФНЛ

В матче 38-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл саратовский «Сокол» со счетом 3:0 и обеспечил себе место в ФНЛ на сезон-2017/2018.

В составе сине-бело-голубых по голу забили Кирилл Погребняк, Алексей Евсеев и Станислав Крапухин.

На 28-й минуте судья удалил защитника «Сокола» Антона Ходырева за грубую игру.

Напомним, по итогам первенства в РФПЛ напрямую прошли «Динамо» и «Тосно», в стыковых матчах сыграют «Енисей» и «СКА-Хабаровск».

В ПФЛ вылетели «Нефтехимик», «Сокол», «Спартак-Нальчик», «Мордовия» и «Луч-Энергия».

По итогам 38 туров «Зенит-2» финишировал на 12-м месте с 43 очками.

