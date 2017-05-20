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«Локомотив» – «Зенит». Шатов не примет участия в матче с железнодорожниками

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» опубликовал состав команды, которая отправилась на матч 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Максим Рудаков;

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Иван Новосельцев.

Полузащитники: Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак;

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Напомним, матч «Локомотив» – «Зенит» состоится 21 мая в Москве. Начало встречи в 15:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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