Джокович обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Риме
Матч 1/4
финала турнира в Риме между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хуаном
Мартином Дель Потро завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет
матча – 6:1, 6:4 в пользу Джоковича.
Напомним, что матч начался еще в пятницу, но из-за наступления темноты был доигран в субботу.
Уже сегодня Джоковичу вновь предстоит выйти на корт. В полуфинале он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Дель Потро Х. (Аргентина) - Джокович Н. (Сербия) - 1:6, 4:6
Место и дата
20 мая 14:30, , Онлайн-трансляция
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