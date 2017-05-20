Джокович обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Риме

Матч 1/4 финала турнира в Риме между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Джоковича.

Напомним, что матч начался еще в пятницу, но из-за наступления темноты был доигран в субботу.

Уже сегодня Джоковичу вновь предстоит выйти на корт. В полуфинале он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Рим (Италия)

Турнир ATP

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/4 финала