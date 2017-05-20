Бериццо покинет пост главного тренера «Сельты» по окончании сезона

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо по окончании сезона покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В официальном заявлении «Сельта» выразила благодарность Бериццо за работу и пожелала успехов в дальнейшем.

Эдуардо Бериццо возглавил «Сельту» 20 мая 2014 года. Под его руководством в текущем сезоне команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед».

За тур до завершения чемпионата Испании «Сельта» занимает 13-е место, имеет в активе 44 очков.