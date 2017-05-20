Бериццо покинет пост главного тренера «Сельты» по окончании сезона
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо по окончании сезона
покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В официальном заявлении «Сельта» выразила благодарность Бериццо за работу и пожелала успехов в дальнейшем.
Эдуардо Бериццо возглавил «Сельту» 20 мая 2014 года. Под его руководством в текущем сезоне команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически