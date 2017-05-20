Виталий Мутко: Я не против системы видеофиксации гола, но это стоит более миллиона долларов в год
Президент
РФС Виталий Мутко сказал, что он не возражает против использования системы
видеофиксации взятия ворот в российском футболе.
«Если мы приходим к выводу, что судейский фактор оказывает огромное влияние и что нам нужны технические средства (видеофиксаторы гола), то давайте сделаем, я не возражаю. Но надо понимать, что это один миллион 200 тысяч долларов в год и тысяч сто на обслуживание системы.
Вот Галицкий Сергей Николаевич говорит: «Дайте, я за свои деньги сделаю и все оплачу». Ну, Федун, он так... он на фоне чемпионства оплатить готов все», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Напомним, что такая система уже функционирует в чемпионате Англии.
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