Виталий Мутко: Я не против системы видеофиксации гола, но это стоит более миллиона долларов в год

Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он не возражает против использования системы видеофиксации взятия ворот в российском футболе.

«Если мы приходим к выводу, что судейский фактор оказывает огромное влияние и что нам нужны технические средства (видеофиксаторы гола), то давайте сделаем, я не возражаю. Но надо понимать, что это один миллион 200 тысяч долларов в год и тысяч сто на обслуживание системы.

Вот Галицкий Сергей Николаевич говорит: «Дайте, я за свои деньги сделаю и все оплачу». Ну, Федун, он так... он на фоне чемпионства оплатить готов все», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что такая система уже функционирует в чемпионате Англии.