Дмитрий Аленичев: Я не заслужил чемпионскую медаль
Бывший главный
тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что не примет чемпионскую медаль,
так как не заслужил ее.
«Что касается медали за победу в чемпионате - скажу откровенно, я ее не заслужил. Если даже мне ее предложат, я не возьму. Есть Массимо (Каррера), футболисты, они провели выдающийся сезон и заслужили награды. Не стоит из этого раздувать.
Что касается лучшего игрока сезона в чемпионате - для меня лучшим стал
Фернандо, на второе место я поставлю Квинси Промеса, а третье поделил бы между
Денисом Глушаковым и Романом Зобниным»,
- цитирует Аленичева ТАСС.
Напомним, Аленичев был уволен после поражения
от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого команду
возглавил Массимо Каррера и привел ее к чемпионству.
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