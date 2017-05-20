Дмитрий Аленичев: Я не заслужил чемпионскую медаль

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что не примет чемпионскую медаль, так как не заслужил ее.

«Что касается медали за победу в чемпионате - скажу откровенно, я ее не заслужил. Если даже мне ее предложат, я не возьму. Есть Массимо (Каррера), футболисты, они провели выдающийся сезон и заслужили награды. Не стоит из этого раздувать.

Что касается лучшего игрока сезона в чемпионате - для меня лучшим стал Фернандо, на второе место я поставлю Квинси Промеса, а третье поделил бы между Денисом Глушаковым и Романом Зобниным», - цитирует Аленичева ТАСС.

Напомним, Аленичев был уволен после поражения от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого команду возглавил Массимо Каррера и привел ее к чемпионству.





