Виталий Мутко: Слова Луческу? Оказывается, он под лупой изучает, что я говорю

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о претензиях со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

«Оказывается, он под лупой изучает то, что я говорю. Да я смеюсь! Да никак не отреагирую – это эмоции. Футбол... На это реагировать никак не надо. Не вижу ничего такого, что касается возможности рассмотрения дела в комитете по этике.

А какие знаки («Спартаку»)? Это же все несерьезно. Мы очень серьезно рассмотрим список ФИФА (российские судьи в ФИФА). Он (Луческу), может быть, обиделся, что арбитр отсудил матч «Зенит» – «Урал»? Но ведь так рефери ФИФА не должен судить! Он не может себе позволять такого разгула на поле», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, после матча 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0) Луческу заявил, что у него сложилось впечатление о том, что после матча первого круга со «Спартаком» Мутко дал знак против «Зенита».