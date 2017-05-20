Димитрис Итудис: Не согласен с тем, что большинство обвиняет в поражении Де Коло

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ответил на утверждение о том, что большинство болельщиков винит в поражении от «Олимпиакоса» в полуфинале Евролиги (78:82) Нандо Де Коло. Он отметил, что не согласен с таким утверждением.

«Большинство? Это кто? Сколько у ЦСКА болельщиков: миллион, два или может быть десять? Можете задавать мне любые вопросы, но я не согласен со словом «большинство». А те, кто обвиняют в поражении меня и де Коло, имеют на это право. Вините во всем Итудиса и Нандо», - цитирует Итудиса ТАСС.

Напомним, что в матче за третье место команда сыграет с мадридским «Реалом». В финале сыграют «Олимпиакос» и «Фенербахче». Обе игры пройдут 21 мая.