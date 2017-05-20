Димитрис Итудис: Не согласен с тем, что большинство обвиняет в поражении Де Коло
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тренер ЦСКА Димитрис Итудис ответил на утверждение о том, что большинство
болельщиков винит в поражении от «Олимпиакоса» в полуфинале Евролиги (78:82)
Нандо Де Коло. Он отметил, что не согласен с таким утверждением.
«Большинство? Это кто? Сколько у ЦСКА болельщиков: миллион, два или может быть десять? Можете задавать мне любые вопросы, но я не согласен со словом «большинство». А те, кто обвиняют в поражении меня и де Коло, имеют на это право. Вините во всем Итудиса и Нандо», - цитирует Итудиса ТАСС.
Напомним, что в матче за третье место команда сыграет с мадридским «Реалом». В финале сыграют «Олимпиакос» и «Фенербахче». Обе игры пройдут 21 мая.
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция