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Виталий Фридзон: Матч за третье место в Евролиге не нужен

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон перед матчем за третье место в Евролиге против мадридского «Реала» сказал, что такие матчи не имеют смысла.

«Матч за третье место Евролиги больше нужен болельщикам, которые купили билеты на «Финал четырех». Цена билетов не низкая. Если твоя любимая команда проиграет в полуфинале, получается, смотришь только один матч, если не будет игры за третье место.

Но за третье и четвертое места в Евролиге ничего не дают. Это по сути утешительные матчи для команд. Многие говорят, что это ненужные матчи, я согласен с этим», - цитирует Фридзона «Р-Спорт».

Матч «Реал» - ЦСКА состоится 20 мая и начнется в 18:00 по Москве.

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