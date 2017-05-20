Канада – Россия. Кузнецов забросил первую шайбу на ЧМ-2017

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов отличился в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.

Кузнецов забросил первую шайбу во встрече на 33-й минуте. Этот гол стал первым для форварда на турнире.

Напомним, Кузнецов был заявлен на чемпионат мира 14 мая после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли. В составе сборной нападающий провел три встречи и отдал две результативные передачи.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию полуфинала Канада – Россия.