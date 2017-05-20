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Канада – Россия. Кузнецов забросил первую шайбу на ЧМ-2017

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов отличился в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.

Кузнецов забросил первую шайбу во встрече на 33-й минуте. Этот гол стал первым для форварда на турнире.

Напомним, Кузнецов был заявлен на чемпионат мира 14 мая после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли. В составе сборной нападающий провел три встречи и отдал две результативные передачи.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию полуфинала Канада – Россия. 

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Матч

Канада - Россия - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

3-й период

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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