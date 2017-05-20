Виктор Хряпа: Игра за третье место – матч ни за что

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа перед матчем за третье место в Евролиге против мадридского «Реала» сказал, что эта игра не будет иметь серьезного значения.

«Проигрывать в полуфинале - больно, неприятно, но так устроен «Финал четырех», что одно поражение решает все. Матч за бронзу? Тут бронзы нет, так что, можно сказать, что это будет матч ни за что, ничего не вручается и второй команде, есть только победитель.

Все говорят, что лучше отменить матч за третье место, но организаторы решают по-другому», - цитирует Хряпу ТАСС.

Матч «Реал» - ЦСКА состоится 20 мая и начнется в 18:00 по Москве.