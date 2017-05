Видео голов матча Канада – Россия

В эти минуты проходит полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Канады и России. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.

Mark Scheifele redirects one home to cut the Russian's lead in half. Good puck movement on Canadian power play. #IIHFWorlds pic.twitter.com/exkGFcTMhI