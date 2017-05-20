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Рене Фазель: Несмотря на заявления НХЛ об Олимпиаде, наши двери по-прежнему открыты

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Знаете, в сентябре мы будем говорить о логистике и транспорте к Олимпийским играм, и к тому времени вопрос должен быть понятен. Несмотря на заявления НХЛ, наши двери по-прежнему открыты.

План «Б» существует. Сложно определить дедлайн в этой ситуации. Ходят разговоры, что им может стать июньский драфт, когда будет понятна ситуация с календарем НХЛ на следующий год», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, в апреле НХЛ объявила, что лига не будет отправлять игроков на Олимпийские игры 2018 года.

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