Рене Фазель: Несмотря на заявления НХЛ об Олимпиаде, наши двери по-прежнему открыты

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Знаете, в сентябре мы будем говорить о логистике и транспорте к Олимпийским играм, и к тому времени вопрос должен быть понятен. Несмотря на заявления НХЛ, наши двери по-прежнему открыты.

План «Б» существует. Сложно определить дедлайн в этой ситуации. Ходят разговоры, что им может стать июньский драфт, когда будет понятна ситуация с календарем НХЛ на следующий год», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, в апреле НХЛ объявила, что лига не будет отправлять игроков на Олимпийские игры 2018 года.