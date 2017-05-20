Алексей Лунин: Игроки «молодежки» «Спартака» жили идеей выиграть первенство

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал его команды в молодежном первенстве России. Напомним, в матче последнего тура «Спартак» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

«Очень рад за ребят. Они очень настойчиво шли к этой цели, жили этой идеей - выиграть первенство, и старались выжимать из себя максимум как в тренировочном процессе, так и на поле.

Естественно, успехи основной команды подстегивали. Мы были на каждом матче основной команды и видели, насколько огромен ажиотаж вокруг этого успеха, так что хотелось испытать те же эмоции.

Мы общались с Каррерой, но пока нас, естественно, никто не поздравлял. Все впереди», - цитирует Лунина ТАСС.

«Спартак» набрал 68 очков и стал победителем турнира, опередив на два очка ЦСКА, ставший вторым. Напомним, что первая команда «Спартака» в нынешнем сезоне стала чемпионом России.

Молодежное первенство

30-й тур