Алексей Лунин: Игроки «молодежки» «Спартака» жили идеей выиграть первенство
Главный тренер
молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал его команды в
молодежном первенстве России. Напомним, в матче последнего тура «Спартак»
обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.
«Очень рад за ребят. Они очень настойчиво шли к этой цели, жили этой идеей - выиграть первенство, и старались выжимать из себя максимум как в тренировочном процессе, так и на поле.
Естественно, успехи основной команды подстегивали. Мы были на каждом матче основной команды и видели, насколько огромен ажиотаж вокруг этого успеха, так что хотелось испытать те же эмоции.
Мы общались с Каррерой, но пока нас, естественно, никто не поздравлял. Все впереди», - цитирует Лунина ТАСС.
«Спартак» набрал 68 очков и стал победителем турнира,
опередив на два очка ЦСКА, ставший вторым. Напомним,
что первая команда «Спартака» в нынешнем сезоне стала чемпионом России.
Молодежное первенство
30-й тур
Матч
Арсенал (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Никулин 28 (0:1). Мазуров 85 (0:2).
Состав
Арсенал (мол): Березин (Макеев, 46), Норматов, Осипов, Рукас, Борисов, Потапов, Буранов, Мингазов, Аджоев, Лобзин, Изотов
Спартак (мол): Терешкин, Рассказов, Красильниченко, Миронов, Мамин, Никулин (Мазуров, 69), Ломовицкий, Цыганков, Володкин, Бабаев, Самбу
Предупреждения:
Потапов, 21; Потапов, 21; Норматов, 70; Рукас, 74 - Цыганков, 51
Судья:
Михаил Буховец (Россия)
Место и дата
20 мая 13:00, Арсенал, Онлайн-трансляция