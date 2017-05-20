«Тосно» в последнем матче ФНЛ обыграло «Химки»
«Тосно» в матче 38-го тура ФНЛ на выезде обыграло «Химки» со счетом 3:1.
На дубль Ильнура Альшина и гол Антона Заболотного химчане ответили точным ударом Михаила Гащенкова.
Тосненский клуб по итогам первенства ФНЛ занял второе место и гарантировал себе участие в премьер-лиге. «Химки» впервые в сезоне проиграли у себя дома и финишировали на 11-м месте.
Матч
Голы
Альшин 25 (0:1). Заболотный 39 (0:2). Гащенков 63 (1:2). Альшин 81 (1:3).
Состав
Химки: Цицилин, Малания, Тюнин, Шумских, Гащенков, Заика, Казаев, Лапин, Кузьмичёв, Дворников, Петрусев
Тосно: Нигматуллин, Никитин, Дугалич, Буйволов, Альшин, Богаев, Кашчелан, Палиенко, Мухаметшин, Заболотный, Марков
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
20 мая 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически