Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Тамбов
Футбол  Шинник0 : 1Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Футбол  Арсенал (мол)0 : 2Спартак (мол)
Хоккей  Канада1 : 2Россия
Футбол  Наполи- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» в последнем матче ФНЛ обыграло «Химки»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» в матче 38-го тура ФНЛ на выезде обыграло «Химки» со счетом 3:1.

На дубль Ильнура Альшина и гол Антона Заболотного химчане ответили точным ударом Михаила Гащенкова.

Тосненский клуб по итогам первенства ФНЛ занял второе место и гарантировал себе участие в премьер-лиге. «Химки» впервые в сезоне проиграли у себя дома и финишировали на 11-м месте.

Матч

Химки - Тосно - 1:3 (0:2)

Голы

Альшин 25 (0:1). Заболотный 39 (0:2). Гащенков 63 (1:2). Альшин 81 (1:3).

Состав

Химки: Цицилин, Малания, Тюнин, Шумских, Гащенков, Заика, Казаев, Лапин, Кузьмичёв, Дворников, Петрусев

Тосно: Нигматуллин, Никитин, Дугалич, Буйволов, Альшин, Богаев, Кашчелан, Палиенко, Мухаметшин, Заболотный, Марков

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

20 мая 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Тихонов: Приезжаем на эти огороды и то, что на них происходит нельзя назвать футболомГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги гостевого матча 38-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (2:0).Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но лучше от этого не сталоЗачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но лучше от этого не стало«Зенит-2» остался в ФНЛ, но так и не понял, зачем существует.«Зенит-2» обыграл «Сокол» и остался в ФНЛВ матче 38-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл саратовский «Сокол» со счетом 3:0 и обеспечил себе место в ФНЛ на сезон-2017/2018.«Нефтехимик», «Спартак-Нальчик», «Сокол», «Мордовия» и «Луч-Энергия» вылетели из ФНЛЗавершились пять матчей последнего, 38-го тура первенства ФНЛ. По их итогам определились все команды, которые вылетают во второй дивизион.Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? У нас все равныГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о Сергее Карасеве.«Динамо» в заключительном матче в ФНЛ обыграло «Тюмень»Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».«Динамо» и «Тосно» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчахОпределились команды ФНЛ, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ. Ранее стало известно, что напрямую в высший дивизион вышли «Динамо» и «Тосно».Гол Самодина принес «Енисею» победу над «Нефтехимиком»Матч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Енисея».«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Тамбовом», но пробился в стыковые матчи за выход в РФПЛМатч последнего, 38-го тура первенства ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.ФНЛ. 38-й тур. «Тюмень» принимает «Динамо», «СКА-Хабаровск» – «Тамбов» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей заключительного, 38-го тура первенства ФНЛ.ЦСКА уступил «Олимпиакосу», Кононов сменит Рахимова в «Тереке», «Тосно» допустили к участию РФПЛ. Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.Андрей Талалаев: Задача – продлить сезонАндрей Талалаев: Задача – продлить сезонНа верхних этажах турнирной таблицы ФНЛ еще жива одна интрига: «СКА-Хабаровск» и «Тамбов» в очной встрече разыграют последнюю путевку.«Тосно» получило лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезонеОтдел лицензирования Российского футбольного союза выдал лицензию «Тосно» для участия в РФПЛ сезона-2017/18, сообщает официальный сайт организации.Игроки «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор (видео)Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис проиграл спор, после чего был побрит игроками команды.Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лигиЗащитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры.Московское «Торпедо» получило лицензию для участия в первенстве ФНЛ в сезоне-2017/18Московское «Торпедо» прошло лицензирование РФС для участия в первенстве ФНЛ в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и владелец «Тосно» Борис Пайкин ответили на все вопросы о новом клубе в РФПЛ.Побегалов подписал новый контракт с «Шинником»Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заключил новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.ФК «Тосно» не будет менять название«Тосно» сохранит нынешнее название в следующем сезоне, в котором команда будет выступать в премьер-лиге.Домашним стадионом «Тосно» будет «Петровский», запасным – арена «Амкара»Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в качестве основной арены заявит «Петровский», а запасным станет стадион «Звезда» в Перми.
Баскетбол
Димитрис Итудис: Не согласен с тем, что большинство обвиняет в поражении Де Коло
Футбол
Виталий Мутко: Слова Луческу? Оказывается, он под лупой изучает, что я говорю
Футбол
Дмитрий Аленичев: Я не заслужил чемпионскую медаль
Футбол
Виталий Мутко: Я не против системы видеофиксации гола, но это стоит более миллиона долларов в год
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости