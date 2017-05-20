Дмитрий Курбатов: ИИХФ рекомендует добавлять хоккеистов из НХЛ в расширенную заявку на Олимпиаду

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о том, как будет формироваться расширенный состав сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Расширенная заявка сборной должна быть отправлена 1 октября. Это список, в который уже нельзя добавлять, но он не особо ограничен. ИИХФ рекомендует добавлять туда хоккеистов из НХЛ, хотя к 1 октября этот вопрос наверняка будет окончательно закрыт.

Слухи о том, что сейчас НХЛ и профсоюз торгуются из-за продления коллективного соглашения, остались только слухами, никто не может в ИИХФ это подтвердить», – приводит «Р-Спорт» слова Курбатова.

Напомним, в апреле НХЛ объявила, что лига не будет отправлять игроков на Олимпиаду. Однако, по словам президента ИИХФ Рене Фазеля, существует вероятность того, что игроки НХЛ выступят в Пхенчхане.