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Андрей Тихонов: Приезжаем на эти огороды и то, что на них происходит нельзя назвать футболом

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги гостевого матча 38-го тура ФНЛ против  «Нефтехимика» (2:0).

— Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, что не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом. В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды и то, что на них происходит нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит. До этого в Ярославле так было – чуть, правда ровнее, но сегодня просто ужас! Как можно играть в футбол, показывать какую- то игру, команда, которая занимает третье место — показывает игру уровня, я не беру Нижнекамск, ни своего уровня. Но я очень благодарен ребятам потому, что они старались, они делали, что могли, потому что еще раз говорю, что играть на таком поле — нельзя и надо просто их запретить. Нельзя принимать по весне такие поля. Почему, допустим, Тамбов может позволить себе играть четыре игры в Химках на синтетическом поле, а остальные приезжают на эти огороды и страдают из-за этого

Какие ожидания в стыковых матчах? Никаких. Завтра сядем смотреть телевизор, рядом поставим сразу три – в Красноярске есть такое место, и будем смотреть своего соперника, который попадется, и нам без разницы кто, мы и так сделали большое дело, никто не ожидал от нас такого, поэтому нам без разницы и мы будем выходить и играть в свой футбол, в который умеем играть, не отбиваясь, не ставя «автобус» в своей штрафной.

У меня нету опыта работы в премьер-лиге, у меня есть опыт работы только помощником, и это опыт помогает мне здесь, а то, что будет там дальше не могу загадывать. Мы пока здесь, а не там. И можем там оказаться, но это будет зависеть от нас, - приводит слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

«Енисей» с 63 очками занял третье место и сыграет в стыковых матчах за выход в РФПЛ. «Нефтехимик» вылетел из ФНЛ с последнего места, у него 27 очков.

Матч

Нефтехимик - Енисей - 0:2 (0:0)

Голы

Самодин 86 (0:1). Самодин 90 (0:2).

Состав

Нефтехимик: Книга, Сурков, Ситдиков, Сорокин, Морозов, Воронкин, Маляка, Муллин (Пытлев, 80), Бабырь, Гелоян (Тараканов, 77), Матяш (Галиакберов, 60)

Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Тен (Саркисов, 46), Кичин, Камеш (Малоян, 83), Иванов (Фатуллаев, 85), Алиев, Ланин, Самодин, Козлов (Семакин, 75)

Предупреждения:

нет - Кичин, 42; Саркисов, 90

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

20 мая 12:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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