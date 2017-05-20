Андрей Тихонов: Приезжаем на эти огороды и то, что на них происходит нельзя назвать футболом

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги гостевого матча 38-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (2:0).

— Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, что не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом. В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды и то, что на них происходит нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит. До этого в Ярославле так было – чуть, правда ровнее, но сегодня просто ужас! Как можно играть в футбол, показывать какую- то игру, команда, которая занимает третье место — показывает игру уровня, я не беру Нижнекамск, ни своего уровня. Но я очень благодарен ребятам потому, что они старались, они делали, что могли, потому что еще раз говорю, что играть на таком поле — нельзя и надо просто их запретить. Нельзя принимать по весне такие поля. Почему, допустим, Тамбов может позволить себе играть четыре игры в Химках на синтетическом поле, а остальные приезжают на эти огороды и страдают из-за этого

Какие ожидания в стыковых матчах? Никаких. Завтра сядем смотреть телевизор, рядом поставим сразу три – в Красноярске есть такое место, и будем смотреть своего соперника, который попадется, и нам без разницы кто, мы и так сделали большое дело, никто не ожидал от нас такого, поэтому нам без разницы и мы будем выходить и играть в свой футбол, в который умеем играть, не отбиваясь, не ставя «автобус» в своей штрафной.

У меня нету опыта работы в премьер-лиге, у меня есть опыт работы только помощником, и это опыт помогает мне здесь, а то, что будет там дальше не могу загадывать. Мы пока здесь, а не там. И можем там оказаться, но это будет зависеть от нас, - приводит слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

«Енисей» с 63 очками занял третье место и сыграет в стыковых матчах за выход в РФПЛ. «Нефтехимик» вылетел из ФНЛ с последнего места, у него 27 очков.