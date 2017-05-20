Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Риме в парах

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Макарова уступила Бертенс в 1/8 финала турнира в Риме Матч 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой Екатериной Макаровой и голландкой Кики Бертенс завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 1:6 в пользу Бертенс.

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Макарова победила Винчи и вышла во второй круг в Риме 43-я ракетка мира Екатерина Макарова одержала победу над Робертой Винчи из Италии (6:2, 6:1) в матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.

Веснина проиграла на старте турнира в Риме Российская теннисистка Елена Веснина проиграла в первом круге представительного турнира WTA в Риме.

Шарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетей «Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и посмотрел, кто чем занимался в минувшие выходные.

Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 211-я Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде Российский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.

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