Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Риме в парах
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал теннисного турнира в Риме.
В полуфинальном матче российский дуэт переиграл пару Тимя Бабош (Венгрия)/Андреа Главачкова (Чехия) со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 10:8. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
В финале Макарова и Веснина встретятся с парой Чжань Юнжань (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Макарова/Веснина (Россия, 1) - Бабош/Главачкова
(Венгрия/Чехия, 4) - 6:3, 6:7 (4:7), 10:8
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически