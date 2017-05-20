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Виталий «V1lat» Волочай: Выпуск True Sight не может не понравится, потому что показали то, что зрители не видели никогда

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.

«Выпуск не может не понравится, потому что показали то, что зрители не видели никогда. Закулисье матча. И это очень крутая идея. Валв молодцы. Но я пригорел от того что увидел. Я на всех турнирах, особенно когда комментирую финалы, ВСЕГДА выхожу в паузах между картами на улицу. Во-первых, самому воздухом подышать, во-вторых послушать о чем говорят команды. Очень часто с этих разговоров на курилке, я использую инфу на стримах. Те самые «поездки в лифте» зачастую это тоже инфа которую я получил на курилке. 

И на Киевском мажоре я выходил с командами на улицу после каждой карты. И конечно же слышал о чем общаются и ВП и ОГ. Это было возможно потому что они выходили на курилку через один выход, и стояли друг от друга на расстоянии метров 30 ( я кстати упоминал об этом в Держи Вкурсе). 

Но нам показали как ВП курят после каждой карты, и не показали их тренировочную комнату, и показали ОГ в той самой комнате, но ниразу не показали на курилке, где парни тоже курят, не все, но курят и тоже не сдерживают себя в выражениях после матча. 

Нам почти не показали ни одного тактического разбора и наставлений Артстайла. А Ваня очень много между картами и до серии давал инфы про игру, по игре, по драфту и так далее. Это все тоже не показали. Зато нам очень хорошо показали как команда настраивает себя. Да, конечно, мы все понимаем что фразы «они слабые», «мы их вынесем» - это способ настроить себя перед игрой, но их показали как-то странно. Слишком односторонне. Причем похожие вставки с Ноутейлом например, а Йохан вы знаете тоже любит иногда красным словечком сказануть, почему-то на монтаже убрали. 

В общем, по какой-то причине Валв взяли пример не с документалок про финалы НБА или про Супербоул, которых очень много и в которых показывают путь и настрой команд в игре и до игры, уделяя внимание и хорошим и плохим сторонам каждой команды, не важно победила она или проиграла, а взяли пример с Марвел. 

Типичное американское супергеройское кино, в котором главный герой пробивается через все трудности и в последнем раунде на ринге после двух нокдаунов, отправляет грязного, матюгающегося русского с сигаретой в зубах в нокаут. Все рады, антагонист повержен. Все круто. 

Но мы это уже видели. Таких фильмов много. И Виртус Про это не Джокер из Бэтмена. Вообщем, спасибо Валв за кино - это очень круто. Но, Валв, нам надоел Марвел и DC, мы хотим документалку».

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