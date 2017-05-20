Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 2Тамбов
Футбол  Шинник0 : 1Балтика
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Футбол  Арсенал (мол)0 : 2Спартак (мол)
Хоккей  Канада4 : 2Россия
Футбол  Наполи- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дзагоев, Игнашевич и Березуцкие могут пропустить матч с «Анжи»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Участие армейцев Алана Дзагоева, Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких могут не сыграть в матче заключительного тура чемпионата России между ЦСКА и «Анжи. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- У всех травмы и повреждения разной степени тяжести. У Игнашевича травма плюсневой кости, он в теории может выйти и сыграть на уколах в случае острой необходимости. По братьям (Березуцким) решение примет тренерский штаб после консультаций с врачами в день игры. Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций, - сообщил источник.

Напомним, что ЦСКА перед матчем с «Анжи» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, на одно очко опережая «Зенит», который в последнем туре чемпионата России встретится с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 мая и начнутся в одно время – 15:00 (мск.).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вспомнить Евро-2008! Почему вызов Габулова в сборную – это хорошоВспомнить Евро-2008! Почему вызов Габулова в сборную – это хорошоКорреспондент «Советского спорта» – о том, почему это правильный выбор.Глушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитановГлушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитановОбозреватель «Советского спорта» поговорил с чемпионом России в составе «Спартака» и нынешним капитаном красно-белых.«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Оренбургом»«Ростов» провел тренировку на стадионе «Газовик».Виталий Мутко: Слова Луческу? Оказывается, он под лупой изучает, что я говорюВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о претензиях со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.Усиление для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Семь самых лакомых кусков в РФПЛУсиление для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Семь самых лакомых кусков в РФПЛ«Советский спорт» называет семь самых интересных футболистов на внутреннем трансферном рынке.Дмитрий Аленичев: Я не заслужил чемпионскую медальБывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что не примет чемпионскую медаль, так как не заслужил ее.Виталий Мутко: Я не против системы видеофиксации гола, но это стоит более миллиона долларов в годПрезидент РФС Виталий Мутко сказал, что он не возражает против использования системы видеофиксации взятия ворот в российском футболе.«Локомотив» – «Зенит». Шатов не примет участия в матче с железнодорожниками«Зенит» опубликовал состав команды, которая отправилась на матч 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? Не читайте газет до обедаАндрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? Не читайте газет до обедаСегодня появилась новость, что Сергей Карасев следующий сезон может начать в ФНЛ.Александр Бубнов: Каким бы мотивированным не был «Анжи», класс ЦСКА вышеФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Анжи». Он считает, что победу одержат московские армейцы.Александр Бубнов: «Спартак» должен обыгрывать «Арсенал» в любом состоянииФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком». Он считает, что московский клуб одержит победу.Андрей Будогосский: Мы серьезно рассчитываем на ЕськоваГлава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский - об Алексее Еськове.Андрей Будогосский: Карасев – в ФНЛ? У нас все равныГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о Сергее Карасеве.Прощайте или до свидания? Колонка Сергея МикуликаПрощайте или до свидания? Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о решающем в судьбе многих тренеров РФПЛ последнем туре чемпионата России.Олег Терехин: Черчесов и Рахимов задачу «Терека» не выполнилиБывший нападающий «Терека» Олег Терехин поделился своим мнением о нынешнем положении клуба.Александр Горшков: ЦСКА сделает все, чтобы не потерять очки в матче против «Анжи»Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов.«Динамо» и «Тосно» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчахОпределились команды ФНЛ, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ. Ранее стало известно, что напрямую в высший дивизион вышли «Динамо» и «Тосно».Николас Ломбертс: При Луческу у меня появилось чувство, что я больше не умею играть в футболЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, почему он решил покинуть клуб.Что дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛЧто дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛ«Советский спорт» выяснил, что в хоккее чемпиону достается меньше, чем в баскетболе и сколько стоят трансляции спорта в России.Ультиматум игроков «Зенита», обещание Карреры и тренерская отставка (видео)Ультиматум игроков «Зенита», обещание Карреры и тренерская отставка (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Хоккей
Василевский, Белов и Панарин признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира
Хоккей
Артемий Панарин: Наш матч с Канадой – это полная задница!
Хоккей
Александр Шмурнов: Дело в удаче и характере
Футбол
«Боруссия» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах за выживание
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Василий Березуцкий
Василий Березуцкийвсе новости
Алексей Березуцкий
Алексей Березуцкийвсе новости
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевичвсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости