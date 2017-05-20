Дзагоев, Игнашевич и Березуцкие могут пропустить матч с «Анжи»

Участие армейцев Алана Дзагоева, Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких могут не сыграть в матче заключительного тура чемпионата России между ЦСКА и «Анжи. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- У всех травмы и повреждения разной степени тяжести. У Игнашевича травма плюсневой кости, он в теории может выйти и сыграть на уколах в случае острой необходимости. По братьям (Березуцким) решение примет тренерский штаб после консультаций с врачами в день игры. Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций, - сообщил источник.

Напомним, что ЦСКА перед матчем с «Анжи» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, на одно очко опережая «Зенит», который в последнем туре чемпионата России встретится с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 мая и начнутся в одно время – 15:00 (мск.).