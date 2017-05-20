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Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мира
Фото: Gettyimages.ru

Сборная России потерпела поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Кельне.

Во втором периоде Россия забила два гола. На 33-й минуте счет в матче открыл форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, а через две минуты форвард СКА Никита Гусев реализовал большинство.

Уже на 17-й секунде третьего периода форвард «Виннипега» Марк Шайфли отквитал одну шайбу, также реализовав большинство. На 56-й минуте форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сравнял счет, а через 111 секунд форвард «Баффало» Райан О’Райлли забросил победную шайбу. Окончательный счет в матче установил форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, отправивший шайбу в пустые ворота.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

Таким образом, второй год подряд сборная России сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 (мск). Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Второй полуфинал Швеция – Финляндия пройдет в субботу. Начало – 20:15 (мск).

Кельн (Германия)
Чемпионат мира
Плей-офф
½ финала

Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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