Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг с 31 голом стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Обамеянг оформил дубль в домашнем матче заключительного тура немецкой Бундеслиги против «Вердера» (4:3) и тем самым обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовского, на счету которого 30 мячей в чемпионате.

Третье место в списке бомбардиров Бундеслиги занял нападающий «Кельна» Антони Модест, отличившийся за сезон 25 раз.