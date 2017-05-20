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Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг с 31 голом стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Обамеянг оформил дубль в домашнем матче заключительного тура немецкой Бундеслиги против «Вердера» (4:3) и тем самым обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовского, на счету которого 30 мячей в чемпионате.

Третье место в списке бомбардиров Бундеслиги занял нападающий «Кельна» Антони Модест, отличившийся за сезон 25 раз.

Матч

Боруссия - Вердер - 4:3 (2:1)

Голы

Юнузович 8 (0:1). Ройс 32 (1:1). Обамеянг 42 (2:1). Бартельс 46 (2:2). Крузе 68 (2:3). Ройс 75 (3:3 - пен.). Обамеянг 89 (4:3).

Состав

Боруссия: Бюрки, Дурм (Пулишич, 46), Гинтер, Папастатопулос, Герреру, Шмельцер, Ройс, Шахин (Кастро, 72), Кагава, Обамеянг, Дембеле (Бендер, 90)

Вердер: Видвальд, Селасси (Гнабри, 46), Сане (Эггештайн М., 86), Мойсандер, Гарсия У., Велькович, Юнузович, Бартельс, Гриллич (Баргфреде, 73), Делэйни, Крузе

Предупреждения:

Папастатопулос, 11; Дембеле, 61; Шахин, 62; Кагава, 87 - Бартельс, 58; Баргфреде, 88; Велькович, 90

Судья:

Перл Гюнтер (Германия)

Место и дата

20 мая 16:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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