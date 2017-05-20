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Владислав Радимов: Если попаду под Роналдиньо и он меня начнет возить, то могу и сломаться

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от победы над «Соколом» (3:0).

– Договаривались прессинговать с первых минут, у нас это получилось. Конечно, удаление у соперника нам помогло. С другой стороны, до него мы играли лучше. Перед игрой я ребятам сказал, что завидую им, потому что они играют в таких матчах, в которых решается все. Это и есть адреналин. Ты должен испытывать это чувство, выходя на футбольное поле.

– Для команды это лучший выездной матч сезона?
– Это нужный матч. По качеству игры он далеко не лучший. В этом компоненте команде надо прибавлять. И мне тоже надо учиться в этом плане. Мы потеряли очень много футболистов. Приходят другие игроки с другими качествами. Взять того же Погребняка. У него скорость не такая, как у Гасилина, Шейдаева или Долгова, поэтому нужно менять игру. Это будет приходить с опытом. У меня получилось далеко не сразу. Хорошо, что так закончилось.

– Какой момент в сезоне можете назвать самым тяжелым?
– Ничья с «Факелом» в предпоследнем туре. Думаю, мы очень плохо провели второй тайм, причем в первом должны были вести с крупным счетом. Второй тайм нас затрясло. После этой игры стало понятно, что победитель матча в Саратове останется в ФНЛ.

– Какие лично у вас планы на ближайшие дни? Отпуск?
– Да какой отпуск. Завтра на Конюшенной играем со сборной мира. Роналдиньо, Десайи, и другие звезды. Так что после прилета домой надо будет выспаться. Потому что если я попаду под Роналдиньо и он меня начнет возить, я могу и сломаться. А вообще, конечно, за все свое время в футболе для меня это самый тяжелый сезон. Просто тяжелейший, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но лучше от этого не стало

Напомним, в матче 38-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл саратовский «Сокол» со счетом 3:0 и обеспечил себе место в ФНЛ на сезон-2017/2018. В составе сине-бело-голубых по голу забили Кирилл Погребняк, Алексей Евсеев и Станислав Крапухин. На 28-й минуте судья удалил защитника «Сокола» Антона Ходырева за грубую игру.

По итогам 38 туров «Зенит-2» финишировал на 12-м месте с 43 очками.  

Напрямую в РФПЛ прошли «Динамо» и «Тосно», в стыковых матчах сыграют «Енисей» и «СКА-Хабаровск». В ПФЛ вылетели «Нефтехимик», «Сокол», «Спартак-Нальчик»,  «Мордовия» и  «Луч-Энергия».


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