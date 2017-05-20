Юрий Розанов: Очень обидно. Два периода идеальной игры...

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов прокомментировал поражение сборной России от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

– Очень обидно. Два периода идеальной игры... и в третьем шансы забить были. Канадцы красавцы. Но и нашим – спасибо! Смотреть было интересно!

Очень хочется, чтоб завтра наши собрались и сыграли. Думаю, что за эту команду болели всерьез, а не хихикали. Не хочется с ней расставаться, – написал Розанов в твиттере.

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Таким образом, второй год подряд сборная России сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 (мск). Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Второй полуфинал Швеция – Финляндия пройдет в субботу. Начало – 20:15 (мск).

Очень обидно. Два периода идеальной игры... и в третьем шансы забить были. Канадцы красавцы. Но и нашим - спасибо! Смотреть было интересно! — Розанов Юрий (@RozanovYury) 20 мая 2017 г.