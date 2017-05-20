Юрий Розанов: Очень обидно. Два периода идеальной игры...
Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов прокомментировал поражение сборной России от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира.
– Очень обидно. Два периода идеальной игры... и в третьем шансы забить были. Канадцы красавцы. Но и нашим – спасибо! Смотреть было интересно!
Очень хочется, чтоб завтра наши собрались и сыграли. Думаю, что за эту команду болели всерьез, а не хихикали. Не хочется с ней расставаться, – написал Розанов в твиттере.
Таким образом, второй год подряд сборная России сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 (мск). Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира.
Второй полуфинал Швеция – Финляндия пройдет в субботу. Начало – 20:15 (мск).
Очень обидно. Два периода идеальной игры... и в третьем шансы забить были. Канадцы красавцы. Но и нашим - спасибо! Смотреть было интересно!— Розанов Юрий (@RozanovYury) 20 мая 2017 г.
Очень хочется, чтоб завтра наши собрались и сыграли. Думаю, что за эту команду болели всерьез, а не хихикали. Не хочется с ней расставаться— Розанов Юрий (@RozanovYury) 20 мая 2017 г.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция