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«Боруссия» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах за выживание

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Определились все участники еврокубков от бундеслиги.

«Боруссия» (Дортмунд), одержавшая волевую победу над «Вердером» (4:3), сохранила за собой третье место и вместе с «Баварией» и «Лейпцигом» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Занявший четвертое место «Хоффенхайм» получил право сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Кельн» победил «Майнц» (2:0) поднялся на пятое место и обеспечил себе место на групповом этапе Лиги Европы. А «Герта» начнет выступление с третьего квалификационного раунда.

«Гамбург» выиграл у «Вольфсбурга» (2:1) и отправил «волков» в стыковые матчи за право остаться в бундеслиге.

Соперником «Вольфсбурга» станет команда, ставшая третьей во второй бундеслиге. На это место претендуют «Штутгарт», «Ганновер» и «Айнтрахт» (Брауншвейг).

Добавим, что в финале Кубка Германии 27 мая сыграют «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Боруссия» (Дортмунд).

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«Боруссия» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах за выживание
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