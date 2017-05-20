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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сделали запрос о трансфере Бакайоко

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Англии. На 22-летнего француза давно претендует «Челси», а теперь, по данным Daily Mail, монегаски получили запрос о трансфере игрока от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Впрочем, «синие» остаются главными претендентами на Бакайоко. Чемпионы Англии готовят предложение «Монако» в размере 40 миллионов фунтов.

Если переход в «Челси» сорвется, то Бакайоко, наверняка, сделает выбор в пользу «Манчестер Юнайтед», который рассчитывает купить сразу несколько игроков «Монако». Кроме Бакайоко манкунианцы также интересуются защитником Бернарду Силвой, а также полузащитниками Бернарду Силвой и Килианом Мбаппе.

Бакайоко проводит третий год в «Монако» и в нынешнем сезоне забил два гола и сделал одну голевую передачу в 31 матче лиги 1.

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