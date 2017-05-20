Александр Шмурнов: Дело в удаче и характере

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал поражение сборной России от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

– Хоккей был хороший. В иных случаях такую концовку сочли бы демонстрацией класса канадцев, на этот раз, скорее, дело в удаче и характере, – написал Шмурнов в твиттере.

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Таким образом, второй год подряд сборная России сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 (мск). Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Второй полуфинал Швеция – Финляндия пройдет в субботу. Начало – 20:15 (мск).