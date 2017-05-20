Антонио Конте: В воскресенье мы должны выиграть матч у «Сандерленда», а затем отпраздновать победу в АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча заключительного тура чемпионата Англии против «Сандерленда».

- В воскресенье у нас будет две цели: мы постараемся выиграть 30-й матч АПЛ в сезоне, что стало бы просто невероятным достижением для нас, и попробуем помочь Тибо Куртуа завоевать «Золотую перчатку». Также мы должным образом подготовимся к финалу Кубка Англии с «Арсеналом».

Важно отпраздновать успех, потому что этот титул является выдающейся победой для меня, для игроков, для клуба и для болельщиков. В воскресенье мы должны постараться выиграть матч, а затем очень важно отпраздновать победу в Премьер-лиге. Я не могу дождаться момента, когда сделаю это вместе со своими игроками и болельщиками, - приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Матч 38-го тура английской премьер-лиги между «Челси» и «Сандерлендом» состоится в воскресенье. 21 мая, и начнется в 17:00 по московскому времени.