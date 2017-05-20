Артемий Панарин: Наш матч с Канадой – это полная задница!

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал поражение в матче с канадцами (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

– Мы старались играть каждую смену. Но бывает иногда, что когда ведешь в счете у такой сильной команды, начинаешь нервничать, отбрасываться… И у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. И втройне обидно, что вели всю игру. А потом пошли ненужные удаления… И ничего уже не сделаешь. Завтра будем за «бронзу» играть, – сказал Панарин.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

Таким образом, второй год подряд сборная России сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 (мск). Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Второй полуфинал Швеция – Финляндия пройдет в субботу. Начало – 20:15 (мск).