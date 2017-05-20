Артемий Панарин: Наш матч с Канадой – это полная задница!
Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал поражение в матче с канадцами (2:4) в полуфинале чемпионата мира.
– Мы старались играть каждую смену. Но бывает иногда, что когда ведешь в счете у такой сильной команды, начинаешь нервничать, отбрасываться… И у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. И втройне обидно, что вели всю игру. А потом пошли ненужные удаления… И ничего уже не сделаешь. Завтра будем за «бронзу» играть, – сказал Панарин.
Таким образом, второй год подряд сборная России сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 (мск). Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира.
Второй полуфинал Швеция – Финляндия пройдет в субботу. Начало – 20:15 (мск).
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция