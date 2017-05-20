Александр Коларов: «Манчестер Сити» – лучшая команда английской премьер-лиги

Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов назвал свой клуб лучшей командой АПЛ.

– В клубе такого уровня сезон без трофеев не может считаться удачным, но мы многое улучшили за этот сезоне. Главная цель «Манчестер Сити» – выигрывать трофеи в Англии и, конечно, побеждать в Лиге чемпионов.

Самый красивый футбол в Европе в Лиге чемпионов. Любой большой клуб ставит задачу сыграть в финале этого турнира и победить в нем. И это одна из целей «Сити» на следующий сезон. Сегодня мы выглядим намного лучше, чем в начале сезона. Мы хотим снова выигрывать трофеи. И я уверен, что мы своего добьемся. Мы самая лучшая команда чемпионате, - передает слова Коларова Sky Sports.

Напомним, что перед последним туром чемпионата «Манчестер Сити» с 75 очсками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в первенстве «Челси» на 15 очков.