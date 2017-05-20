Василевский, Белов и Панарин признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира

Организаторы чемпионаты мира определили лучших игроков в составе сборной России.

После полуфинала чемпионата мира с Канадой (2:4) специальными призами были отмечены голкипер Андрей Василевский, защитник Антон Белов и форвард Артемий Панарин.

На турнире в Германии и Франции 22-летний Василевский провел восемь матчей, одержал пять побед, три из них – «на ноль», отразил 94,12 процента бросков при коэффициенте надежности 1,56 шайбы за игру.

30-летний Белов набрал 4 (2+2) очка в девяти матчах при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафа.

На счету 25-летнего Панарина 16 (4+12) очков в восьми матчах при показателе полезности «+3» и четырех минутах штрафа.