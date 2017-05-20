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Василевский, Белов и Панарин признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Организаторы чемпионаты мира определили лучших игроков в составе сборной России.

После полуфинала чемпионата мира с Канадой (2:4) специальными призами были отмечены голкипер Андрей Василевский, защитник Антон Белов и форвард Артемий Панарин.

На турнире в Германии и Франции 22-летний Василевский провел восемь матчей, одержал пять побед, три из них – «на ноль», отразил 94,12 процента бросков при коэффициенте надежности 1,56 шайбы за игру.

30-летний Белов набрал 4 (2+2) очка в девяти матчах при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафа.

На счету 25-летнего Панарина 16 (4+12) очков в восьми матчах при показателе полезности «+3» и четырех минутах штрафа.

Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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