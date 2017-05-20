Василевский, Белов и Панарин признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира
Организаторы
чемпионаты мира определили лучших игроков в составе сборной России.
После полуфинала чемпионата мира с Канадой (2:4) специальными призами были отмечены голкипер Андрей Василевский, защитник Антон Белов и форвард Артемий Панарин.
На турнире в Германии и Франции 22-летний Василевский провел восемь матчей, одержал пять побед, три из них – «на ноль», отразил 94,12 процента бросков при коэффициенте надежности 1,56 шайбы за игру.
30-летний Белов набрал 4 (2+2) очка в девяти матчах при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафа.
На счету 25-летнего Панарина 16 (4+12) очков в восьми матчах при показателе полезности «+3» и четырех минутах штрафа.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция