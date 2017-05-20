Виталий Мутко: Вопрос о доверии Знарку пока не будем ставить

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, что вопрос о кредите доверия главному тренеру сборной России Олегу Знарку ставить преждевременно.

– Мы так вопрос пока не будем ставить (о доверии Знарку), кредит доверия у самой федерации. Еще идет турнир. Нашей команде еще играть за третье место. Надо чтобы парни собрались и все было нормально. Есть кому оценить и работу тренера, и в целом посмотреть на ошибки. Сейчас мы увидели, что можем и что не можем. Есть вопросы, которые на профессиональном уровне должны все посмотреть. Они есть, но их должны рассмотреть профессионалы - федерация, эксперты. Сейчас ребят надо поддерживать, – рассказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией (4:2) и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал мирового турнира, где встретится с победителем второй полуфинальной встречи между сборными Швеции и Финляндии.