Виталий Мутко: Вопрос о доверии Знарку пока не будем ставить
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, что вопрос о кредите доверия главному тренеру сборной России Олегу Знарку ставить преждевременно.
– Мы так вопрос пока не будем ставить (о доверии Знарку), кредит доверия у самой федерации. Еще идет турнир. Нашей команде еще играть за третье место. Надо чтобы парни собрались и все было нормально. Есть кому оценить и работу тренера, и в целом посмотреть на ошибки. Сейчас мы увидели, что можем и что не можем. Есть вопросы, которые на профессиональном уровне должны все посмотреть. Они есть, но их должны рассмотреть профессионалы - федерация, эксперты. Сейчас ребят надо поддерживать, – рассказал Мутко в интервью «Р-Спорт».
Сборная Канады одержала волевую победу над Россией (4:2) и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал мирового турнира, где встретится с победителем второй полуфинальной встречи между сборными Швеции и Финляндии.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция